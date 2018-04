Un Palestinien tué par des tirs israéliens dans la bande de Gaza (secours)

Gaza (Territoires palestiniens) - Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la bande de Gaza, lors du quatrième vendredi consécutif de mobilisation massive dans le territoire, ont indiqué les autorités sanitaires gazaouies.Ahmad Nabil Abou Aqeb, 25 ans, a été atteint d'une balle dans la tête à l'est de Jabalia, dans le nord de l'enclave, ont-elles précisé. Il est le 35ème Palestinien tué par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, d'un mouvement de protestation appelé "marche du retour".Ahmad Nabil Abou Aqeb a été tué à proximité d'un groupe incendiant des pneus près de la frontière avec Israël, ont rapporté des témoins.Des milliers de Gazaouis ont à nouveau convergé vendredi vers la frontière israélienne pour revendiquer le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948.Ils dénoncent aussi le blocus qu'Israël impose depuis plus de dix ans pour contenir le mouvement islamiste Hamas qui dirige le territoire.La plupart des Palestiniens sont restés à quelques centaines de mètres de la barrière de sécurité lourdement gardée par l'armée israélienne. Mais, comme les vendredis précédents, une partie d'entre eux se sont détachés pour s'approcher de la frontière et tenter de lancer des projectiles sur les soldats israéliens, risquant ainsi leur vie.(©AFP / 20 avril 2018 11h10)