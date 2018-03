Un accord avec la Chine sur la nomination d'évêques "pas imminent" (Vatican)

Cité du Vatican - La signature d'un accord historique entre la Chine et le Vatican n'est "pas imminente", a indiqué jeudi le directeur de la salle de presse du Vatican dans un communiqué, démentant une affirmation d'un haut responsable de l'Eglise affiliée au régime communiste.Le secrétaire-général de la Conférence des évêques de Chine, Mgr Guo Jincai, avait auparavant affirmé au quotidien de langue anglaise Global Times que "si tout se passe bien, l'accord pourrait être signé dès la fin de ce mois", soit au plus tard samedi."Je peux affirmer qu'il n'y a aucune signature +imminente+ d'un accord entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine", a en revanche déclaré le directeur de la salle de presse du Vatican, Greg Burke.Le pape François "reste en contact avec ses collaborateurs sur les questions chinoises et accompagne les étapes du dialogue en cours", a-t-il ajouté dans son communiqué.Le Vatican et la Chine n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951.Les quelque 12 millions de catholiques chinois sont déchirés entre deux obédiences: une Eglise "patriotique" dirigée par le régime et une Eglise clandestine qui ne reconnaît que l'autorité du pape.Le Vatican se rapproche d'un accord historique avec la Chine communiste sur la question épineuse de la nomination des évêques, avec la décision du Saint-Siège de reconnaître prochainement sept prélats nommés unilatéralement par le régime de Pékin, avait indiqué début février à l'AFP une source proche du dossier.La Chine compte au total 77 évêques, dont les deux tiers sont reconnus à la fois par Rome et Pékin. Dix-sept autres sont reconnus par l'Eglise mais pas par le régime.(©AFP / 29 mars 2018 13h55)