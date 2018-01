Un attentat suicide fait cinq morts à Bagdad (police)

Bagdad - Au moins cinq personnes ont péri samedi dans un attentat perpétré par un kamikaze près d'un point de contrôle des forces de sécurité dans le nord de Bagdad, ont indiqué des sources policières."Cinq personnes ont été tuées", a indiqué un officier de police sous le couvert de l'anonymat. Un premier bilan de même source avait fait état de trois morts et 11 blessés.Le Commandement militaire de Bagdad a confirmé qu'un attentat suicide avait visé un point de contrôle près de la place Aden, dans le nord de la capitale irakienne, évoquant des policiers et des civils blessés.L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.En décembre, l'Irak a annoncé la "fin de la guerre" contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI), chassé de la région de Bagdad et de l'ensemble des zones urbaines et peuplées qu'il contrôlait en Irak. Des cellules jihadistes sont toutefois encore actives au nord de la capitale irakienne.L'EI a commis de nombreux attentats sanglants à Bagdad et dans le reste du pays.(©AFP / 13 janvier 2018 20h03)