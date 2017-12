Moscou - Au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi lorsqu'un autobus municipal a foncé dans la sortie d'un passage souterrain dans l'ouest de Moscou."Les informations actuelles font état de cinq morts", a indiqué à l'AFP un responsable de la police de la route de Moscou, Artiom Kolesnikov.Un précédent bilan faisait état de quatre morts et d'une quinzaine de blessés.Le conducteur a été interpellé par la police, selon l'agence Interfax.Des images diffusées par la télévision russe ont montré l'autobus s'écraser dans les escaliers descendant dans le passage souterrain, écrasant et fauchant plusieurs personnes.Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a présenté ses condoléances sur Twitter aux proches des victimes.(©AFP / 25 décembre 2017 12h44)