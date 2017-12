Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi lorsqu'un autobus municipal a foncé dans la sortie d'un passage souterrain dans l'ouest de Moscou, ont rapporté les agences russes."Nos informations font pour le moment état de quatre morts et plus de dix blessés", a indiqué à l'agence publique TASS une source au sein des services de secours.(©AFP / 25 décembre 2017 13h34)