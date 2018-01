Un avion de la Lot fait un atterrissage d'urgence à Varsovie

Varsovie - Un avion de la compagnie nationale polonaise Lot a fait un atterrissage d'urgence mercredi soir à l'aéroport international de Varsovie Okecie sans faire de victimes parmi les 59 passagers de ce vol en provenance de Cracovie (sud).Au bout de quatre heures de fermeture, pendant lesquelles aucun avion n'a pu ni atterrir ni décoller, l'aéroport d'Okecie a été partiellement ouvert."A 23h10 locale (22h10 GMT), la piste principale de l'aéroport a été rouverte. Les avions ont pu reprendre leurs opérations", a indiqué dans un communiqué un porte-parole de l'aéroport, Hubert Wojciechowski.La piste annexe sur laquelle l'avion, un appareil Bombardier Dash Q400, s'était posé reste fermée, a précisé le porte-parole. Les services de secours et les enquêteurs y poursuivent leur travaux. Cette piste annexe croise la piste principale, ce qui a nécessité la fermeture de celle-ci.Selon les premières informations et les images des télévisions, la partie avant du train d'atterrissage s'est repliée au moment où l'avion se posait sur la piste, l'appareil finissant sa course sur le ventre.Les services de secours devaient remorquer l'avion pour rétablir complètement le fonctionnement du principal aéroport de Pologne.(©AFP / 10 janvier 2018 23h25)