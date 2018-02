Un bus se renverse à Hong Kong: dix-neuf tués au moins (police)

Hong Kong - Dix-neuf personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un bus à double niveau s'est renversé à Hong Kong samedi matin, a annoncé la police.Les photographies des sites des médias locaux montrent le bus renversé sur le côté, le toit arraché, au bord d'une route de la localité de Tai Po, dans le nord des Nouveaux Territoires.Les causes de l'accident n'étaient pas immédiatement connues.Les secouristes tentaient d'extraire les passagers de la carcasse du véhicule et la police n'était pas en mesure de préciser le nombre de personnes encore à l'intérieur.Les personnes tuées dans l'accident sont dix-sept hommes et deux femmes.Le plus grave accident routier survenu dans la ville s'est produit en 2003 lors de la collision d'un bus à double niveau avec un camion, avant qu'il ne tombe d'un pont, faisant 21 morts.Dix-huit personnes ont péri également lors d'un accident de bus en 2008.La sécurité des transports maritimes reste sous surveillance à Hong Kong depuis la collision d'un ferry à haute vitesse avec un navire de plaisance, qui avait fait 39 morts en 2012.(©AFP / 10 février 2018 13h25)