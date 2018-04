Un combattant du Hamas tué dans une frappe israélienne à Gaza

Gaza (Territoires palestiniens) - Un combattant du groupe islamiste palestinien Hamas a été tué jeudi par une frappe israélienne dans la bande de Gaza, a indiqué le ministre de la Santé gazaoui.Mohammed Hijaila a été tué et un autre homme grièvement blessé dans cette frappe, a dit le ministre qui a précisé que l'homme tué était membre du Hamas.Une source sécuritaire a précisé qu'il se trouvait à un poste d'observation du Hamas à l'est de la ville de Gaza qui a été bombardé tôt jeudi.Israël a confirmé la frappe, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte après des tirs d'armes.Apparemment, des combattants du Hamas ont ouvert le feu en direction d'un avion israélien qui effectuait un raid à Gaza, après que l'armée israélienne eut découvert mercredi un engin explosif qui a été détonné en territoire israélien près de la frontière."En réponse à l'engin explosif qui a été détonné hier contre un véhicule de chantier (de l'armée), des chasseurs-bombardiers israéliens ont frappé des cibles militaires dans la bande de Gaza", a précisé l'armée dans un communiqué."Après une frappe, une cellule terroriste a tiré à la mitrailleuse en direction d'un avion (israélien) sans le toucher. L'avion (israélien) a riposté à la cellule terroriste".Au moins 32 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans la bande de Gaze depuis le 30 mars.Le Hamas contrôle Gaza depuis 2007 et a depuis mené trois guerres contre Israël.(©AFP / 12 avril 2018 04h33)