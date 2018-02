Un consortium turc se retire du projet de la centrale nucléaire d'Akkuyu

Istanbul - Un consortium turc qui devait participer à la réalisation d'une centrale nucléaire en Turquie en partenariat avec le conglomérat public russe Rosatom s'est retiré du projet, rapporte mardi la presse.Le consortium comprenant les sociétés turques privées Cengiz Holding, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret et Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret a abandonné le projet après l'échec de discussions avec la partie russe sur ses termes financiers, selon l'agence étatique turque Anadolu.Le consortium turc avait conclu en juin dernier un accord de principe avec Rosatom pour acquérir 49% de la future centrale nucléaire d'Akkuyu en Turquie.Selon le journal russe RBK, Rosatom est actuellement en discussions avec la firme énergétique turque EUAS en vue de remplacer le consortium privé.Le projet de centrale dans le sud de la Turquie, voulu depuis 40 ans par Ankara, avait été attribué à la Russie en 2010. Mais ce contrat estimé à 20 milliards de dollars avait connu un coup d'arrêt en raison d'une grave crise diplomatique née de la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe survolant la frontière syro-turque en novembre 2015.Les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont réconciliés à l'été 2016 et cherchent depuis à relancer leur coopération économique avec notamment un projet de gazoduc russe vers la Turquie.Le lancement d'un premier réacteur d'Akkuyu est prévu en 2023.En juin, Rosatom avait indiqué avoir reçu des autorités turques la licence nécessaire pour produire de l'électricité pour une durée de 49 ans. Il avait indiqué prévoir de recevoir en mars 2018 les autorisations pour construire les réacteurs.(©AFP / 06 février 2018 12h01)