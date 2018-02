Un début d'année très fructueux pour l'industrie horlogère

Zurich (awp) - La dynamique de croissance se poursuit pour l'industrie horlogère helvétique en ce début d'année. Les exportations du secteur en janvier ont connu une forte croissance en rythme annuel, bien qu'une légère contraction soit constatée par rapport à décembre, selon les chiffres fournis mardi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).Les exportations horlogères se sont élevées à 1,62 mrd CHF, ce qui représente un bond de 12,6% sur un an. En décembre, les ventes de garde-temps à l'étranger s'étaient élevées à 1,67 mrd CHF.Principale catégorie, les montres-bracelets ont connu une progression solide (+11,8%) en comparaison annuelle, à 1,53 mrd. En tout, quelque 1,9 mio de pièces ont trouvé preneur hors territoire helvétique, soit +2,5%. Le chiffre d'affaires du segment "autres produits" a crû de près de 30%.Les montres en acier contribuent le plus fortement aux ventes à l'étranger, avec une somme de 625,4 mio CHF, en hausse de 11%. Elle représentent 1,08 mio de pièces écoulées, sur un total de 1,89 mio.Toutes les matières connaissent des progressions des ventes de plus de 10%, grimpant jusqu'à +56% pour la catégorie "autres", malgré une chute des quantités.Les montres en métaux précieux constituent la seule exception, avec un augmentation de 4,9% à 456,6 mio CHF. Ce segment connait en revanche la hausse la plus marquée pour les pièces écoulées, d'un tiers à 33'600.Hong Kong, la Chine et les Etats-Unis se taillent toujours la part du lion, représentant plus de la moitié de la valeur des exportations et affichant des croissances supérieures à 10%.Le Royaume-Uni et le Japon figurent également parmi les principaux débouchés de l'horlogerie helvétique. L'Allemagne a remplacé les Emirats Arabes Unis dans ce top 6 établi mensuellement par la FH.fr/buc(AWP / 20.02.2018 08h36)