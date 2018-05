Un élève blessé par balle dans un lycée de Californie, le suspect interpellé

Palmdale (Etats-Unis) - Un jeune suspect a été interpellé vendredi après des tirs dans son lycée près de Los Angeles qui ont fait au moins un blessé, dans un état stable, parmi les élèves, ont annoncé les autorités locales.C'est lorsque les élèves arrivaient au lycée Highland High School de Palmdale, à quelque 65 kilomètres au nord de Los Angeles, vers 07H00 (14H00), que les autorités ont reçu plusieurs signalements d'un homme armé dans l'enceinte de l'établissement. Des tirs ont été entendus.Un suspect âgé de 14 ans a été interpellé, a annoncé la police sur Twitter environ deux heures plus tard, précisant qu'il s'agissait d'un "homme mineur hispanique".Un autre élève du lycée, âgé de 14 ans, a été touché par balle "au bras". Hospitalisé, il se trouve "dans un état stable", toujours d'après le bureau du shérif du comté de Los Angeles.Un fusil a été récupéré hors de l'enceinte du lycée, selon la police."J'ai la certitude raisonnable que la menace a été contenue" a ajouté le shérif Jim McDonnell sur Twitter."Les agents étaient dans l'enceinte de l'établissement sous les cinq minutes après avoir reçu les nombreux appels alertant qu'une fusillade" avait lieu, a tweeté le bureau du shérif.L'adolescent blessé a été touché par balle alors qu'il descendait de la voiture qui l'emmenait au lycée, selon les médias locaux. C'est dans ce même véhicule qu'on l'a transporté immédiatement à l'hôpital. Selon le Los Angeles Times, les tirs suivraient une dispute entre deux élèves.Un jeune homme de 23 ans, Ricky Munoz, venait de déposer ses deux petits frères ainsi qu'un ami à l'école vers 07H00 lorsque "environ une minute plus tard, ils m'ont appelé en disant qu'il y avait des coups de feu", a-t-il témoigné sur CNN.Les élèves ont été placés en confinement, enfermés dans les locaux, pendant plus de trois heures jusqu'à environ 10H30."Il n'y a plus de menace au lycée de Highland", a écrit l'établissement sur Twitter, indiquant que les élèves pouvaient désormais retrouver leurs proches.Plus d'un million de personnes, en majorité des jeunes, avaient manifesté fin mars à travers les Etats-Unis pour demander un plus strict contrôle des armes après la tuerie dans le lycée de Parkland en Floride qui a fait 17 morts le 14 février.Depuis, rien n'a changé au niveau fédéral dans la législation sur les armes, le Congrès à majorité républicaine y étant opposé.Le président américain Donald Trump a encore rappelé la semaine dernière son soutien sans réserve au puissant lobby américain pro-armes, la NRA, promettant de protéger le droit des Américains à détenir une arme.(©AFP / 11 mai 2018 17h57)