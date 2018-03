Un étudiant abat ses parents sur le campus d'une université américaine

Chicago - Un étudiant de 19 ans a abattu ses parents vendredi matin sur le campus de l'université de Central Michigan dans le nord des Etats-Unis, avant d'être finalement arrêté dans la soirée, a annoncé l'université.La police avait commencé par faire état dans la matinée de coups de feu tirés dans le bâtiment "Campbell Hall" de cette université située dans la ville de Mount Pleasant, entre Chicago et Detroit.L'université a ensuite identifié les victimes comme étant les parents du suspect, James Eric Davis. Ils résidaient dans la banlieue de Chicago."Les personnes décédées ne sont pas des étudiants", avait précisé dans un premier temps Central Michigan University dans un communiqué, indiquant que la police estimait que les faits pouvaient avoir "pour origine une situation familiale".La nuit précédant la fusillade, le suspect avait été conduit à l'hôpital après "une overdose ou une mauvaise réaction après une prise de drogues", a expliqué le porte-parole de la police du campus lors d'une conférence de presse.Les lieux ont été placés en confinement pendant plusieurs heures, pendant que la police cherchait le jeune homme de 19 ans, qui a finalement été repéré et arrêté sans incident dans la soirée. Quelque 18.000 étudiants fréquentent le campus principal de Central Michigan University.On ignorait dans un premier temps comment l'étudiant s'était procuré l'arme qu'il a utilisée. La législation du Michigan permet d'avoir une arme sur soi à condition qu'elle ne soit pas visible, mais l'Université interdisait tout port d'arme sur son campus.Les fusillades sont fréquentes aux Etats-Unis, où il y a autant d'armes à feu en circulation que d'habitants.Le débat sur la législation entourant le droit constitutionnel d'être armé dans ce pays a été relancé par les jeunes rescapés de la tuerie ayant coûté la vie à 17 personnes le 14 février dans le lycée Marjory Stoneman Douglas en Floride.Ce dernier massacre s'est ajouté à la longue liste des fusillades survenues en milieu scolaire, après notamment celle de Newtown où ont péri 26 personnes dans une école primaire en 2012, ou celle de Virginia Tech sur le campus d'une université de l'est du pays, qui avait fait 32 morts en 2007.(©AFP / 03 mars 2018 07h40)