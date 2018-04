Un expert financier britannique porte plainte contre Facebook pour diffamation

FACEBOOK

Londres - Un expert financier, habitué des plateaux de télévision britanniques, a lancé lundi une action en justice pour diffamation contre le géant Facebook, qu'il accuse d'avoir laissé publier des dizaines d'annonces usurpant son identité.Martin Lewis, fondateur de MoneySavingExpert, a déposé plainte contre le groupe américain devant la Haute Cour de Londres, pour ces annonces publiées en 2017, dont nombre d'elles étaient destinées à escroquer financièrement les gens selon lui.Le fiscaliste a affirmé que son intention, en portant plainte, était de créer un précédent, et qu'il reverserait tous dommages et intérêts gagnés à des associations caritatives."J'en ai assez, cela porte préjudice à ma réputation et plus encore, cela porte préjudice à des gens qui remettent de l'argent en toute bonne foi à des arnaqueurs", a-t-il dit dans un communiqué."Il y a des clients qui ont perdu beaucoup d'argent. Certains ne veulent même pas m'adresser la parole parce qu'ils ont vu mon visage sur les annonces et sont persuadés que c'est moi qui les ai arnaqués", a-t-il ajouté. "J'espère ouvrir la voie à un recours juridique pour d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation".Facebook a nié les allégations de M. Lewis selon lesquelles ce genre d'usurpation était monnaie courante."Nous n'autorisons pas d'annonces de ce type, trompeuses ou fausses, sur Facebook et avons expliqué à Martin Lewis qu'il devait rapporter toute annonce qui porterait atteinte à ses droits et qu'elle serait retirée", a réagi le groupe dans un communiqué.dt-oaa/mpa/ide(©AFP / 23 avril 2018 14h55)