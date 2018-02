Un fief rebelle en Syrie sous les bombes du régime avant un vote à l'ONU

Les avions du régime syrien ont déversé vendredi, pour le sixième jour consécutif, leurs bombes sur le fief rebelle de la Ghouta orientale, à quelques heures d'un vote sur une trêve au Conseil de sécurité, incapable jusque-là de mettre fin au carnage.Depuis dimanche, 436 civils, dont 99 enfants, ont péri selon une ONG dans les raids aériens et les tirs d'artillerie intensifs et incessants menés par l'armée du président Bachar al-Assad contre cette vaste région près de Damas, devenue un "enfer sur Terre" selon les termes du patron de l'ONU Antonio Guterres.Faisant fi des appels internationaux, le régime a de nouveau bombardé la Ghouta orientale assiégée, à coups de bombes, de barils d'explosifs et d'obus, faisant vendredi neuf morts dont deux enfants, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), alors que chaque jour des corps sont retrouvés sous les décombres.Cette campagne aérienne est d'une rare intensité, même pour un pays ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 340.000 morts. Elle prélude à une offensive terrestre de l'armée pour reprendre la Ghouta selon un média proche du pouvoir et l'OSDH.A Douma, principale ville du fief rebelle, des habitants se sont aventurés dans les rues pour acheter à manger pour leurs familles terrées dans les sous-sols, ou s'enquérir sur la santé de proches, selon un correspondant de l'AFP. Mais ils ont couru à la recherche d'un abri après la chute de roquettes.Dans un hôpital de la ville, les secouristes ont transporté un jeune garçon, blessé à l'oeil, le visage couvert de sang. "Est-ce que je vais voir à nouveau?" demande-t-il au médecin.Soumis à un siège asphyxiant depuis 2013 par les forces du régime, les quelque 400.000 habitants de la Ghouta subissent au quotidien pénuries de nourriture et de médicaments.Après plusieurs tentatives vaines, le Conseil de sécurité doit voter à 16H00 GMT sur un projet de résolution demandant un cessez-le-feu de 30 jours dans le pays en guerre, destiné notamment à permettre l'arrivée d'aide humanitaire et les évacuations médicales dans la Ghouta orientale.On ignore si la Russie, allié indéfectible du régime qui dispose d'un droit de véto, soutiendra ce texte.Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a critiqué le projet de résolution. "Personne ne peut répondre à la question de savoir si les combattants respecteront cette trêve".Dans une course contre la montre pour obtenir un arrêt du bain de sang, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont adressé un courrier commun au président russe Vladimir Poutine pour lui demander d'approuver le projet de résolution.Pour l'Union européenne, "le massacre doit cesser maintenant".Mais cette effervescence diplomatique est loin de convaincre dans la Ghouta orientale dévastée et meurtrie par six jours de bombardements incessants."L'ONU se dit préoccupée et demande un cessez-le-feu (...) mais au final ils nous ont rien apportés", lâche Abou Moustafa, un habitant de Douma. "Au quotidien, il y a des frappes, des destructions, c'est à faire pleurer les pierres, chaque jour il y a quelqu'un qui perd un proche".Selon l'OSDH, l'aviation de la Russie, qui aide militairement le régime dans le conflit, participe aux frappes sur la Ghouta, ce que Moscou dément.La Ghouta est le dernier bastion des rebelles aux portes de Damas, d'où les combattants tirent régulièrement des obus sur la capitale, fief du régime. Ces bombardements ont fait près d'une vingtaine de morts depuis dimanche.Le scénario qui se déroule dans la Ghouta n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé dans plusieurs fiefs rebelles, dont la ville d'Alep en 2016, écrasée par des bombardements et un siège asphyxiant pour forcer les combattants antirégime à déposer les armes.Les principaux groupes rebelles contrôlant la Ghouta orientale, Jaich al-Islam et Faylaq al-Rahmane ont rejeté toute évacuation de civils et de combattants.Jeudi, le représentant syrien à l'ONU, Bachar Jaafari, a réitéré la détermination du régime à reconquérir l'ensemble du territoire, y compris la Ghouta. "Oui la Ghouta orientale deviendra un nouvel Alep".Pour Aron Lund, expert au think-tank américain Century Foundation, reprendre la Ghouta ou une partie du secteur serait une "grande victoire symbolique pour le gouvernement syrien. Cette enclave est une épine dans le pied d'Assad depuis plusieurs années".Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques pro-démocratie, le conflit en Syrie qui a opposé d'abord les rebelles au régime, s'est complexifié avec l'implication de groupes jihadistes et de puissances étrangères.Grâce à l'appui militaire de Moscou, le régime qui était en mauvaise posture a renversé la donne en multipliant les victoires face aux rebelles et aux jihadistes, jusqu'à reprendre le contrôle de plus de la moitié du territoire.(©AFP / 23 février 2018 16h37)