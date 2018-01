Un fort séisme secoue Jakarta

Jakarta - Un fort séisme a secoué Jakarta mardi, entraînant l'évacuation de nombreux immeubles de bureaux de la capitale indonésienne, mais il n'y avait aucune menace de tsunami ni d'information sur des victimes dans l'immédiat, a indiqué une agence gouvernementale.Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 43 km, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). L'épicentre était situé à 81 km au sud-ouest de la province de Banten au large de la côte de l'île de Java -- à envirion 130 km au sud-ouest de la capitale--, a précisé de son côté l'agence indonésienne de géophysique (BMKG), qui a relevé une magnitude de 6,4.L'Indonésie, qui compte plus de 17.000 îles et îlots, est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique.Le 16 décembre dernier, un séisme de magnitude 6,5 avait frappé l'île de Java, faisant au moins trois morts et secouant des bâtiments de Jakarta.En décembre 2016, un séisme dans la province d'Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumatra (ouest), avait fait plus de cent morts et des dizaines de milliers de sans-abri. La même province avait été frappée en décembre 2004 par un tremblement de terre de magnitude 9,1 suivi d'un gigantesque tsunami qui avait fait 170.000 morts.(©AFP / 23 janvier 2018 07h24)