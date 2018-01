Un grand patron britannique meurt dans un accident d'avion en Australie

Un grand capitaine d'industrie britannique et sa famille ont été tués dans un accident d'hydravion le soir du réveillon en Australie, a annoncé la police lundi.L'avion qui transportait Richard Cousins, directeur général du groupe britannique de restauration collective Compass, s'est abîmé dimanche dans la rivière Hawkesbury à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sydney.Les corps du pilote et des cinq passagers de l'appareil ont été extrait des décombres. Parmi les victimes, figurent Richard Cousins, ses deux fils âgés d'une vingtaine d'années, sa fiancée et la fille de 11 ans de cette dernière."Tous à Compass pensent à la famille et aux amis de Richard et nous leur présentons nos condoléances les plus sincères", a déclaré dans un communiqué le président du groupe Paul Walsh.Richard Cousins, distingué récemment par le Harvard Business Review comme étant l'un des patrons les plus performants du monde, devait quitter l'entreprise cette année.Les causes de l'accident ne sont pas connues et une enquête est en cours. Des témoins ont raconté avoir vu l'appareil, un DHC-2 Beaver Seaplane, virer brusquement avant de tomber dans l'eau.(©AFP / 01 janvier 2018 14h16)