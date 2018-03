Un homme agressé à la machette et au sabre dans un restaurant à Paris

Paris - Un homme a été agressé lundi soir par deux hommes à la machette et au sabre en plein dîner dans un restaurant à Paris, a-t-on appris de mardi de source proche de l'enquête.Les deux agresseurs, "armés d'une machette et d'un sabre", ont porté des coups au trentenaire d'origine sri-lankaise au niveau du bras et du crâne, avant de prendre la fuite, a ajouté cette source.La victime, qui dînait avec une femme dans un restaurant du Xe arrondissement, dans le nord de la capitale, a été prise en charge par les secours dans un état grave. Mardi après-midi, ses jours n'étaient plus en danger.Selon les premiers éléments de l'enquête, "il pourrait s'agir d'un règlement de comptes au sein de la communauté sri-lankaise", selon une source proche de l'enquête.(©AFP / 06 mars 2018 18h20)