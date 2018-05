Un homme armé d'un couteau tue une personne à Paris et en blesse quatre avant d'être abattu

Paris - Une personne a été tuée et quatre blessées samedi soir dans le centre de Paris par un homme armé d'un couteau, qui a été abattu par des policiers, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.L'agression a eu lieu dans le IIe arrondissement, près de l'Opéra, en plein coeur de la capitale, dans un quartier de bars, restaurants et théâtres très fréquenté le samedi soir.L'homme a agressé au couteau cinq personnes, dont une est morte, a indiqué la préfecture de police. Quatre personnes ont été blessées: deux ont été transportées en "urgence absolue" à l'hôpital, deux en "urgence relative", selon cette source.Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué "le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant". "Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux", a-t-il ajouté.La brigade criminelle a été saisie, a-t-on appris de source judiciaire. Les motivations de l'agresseur étaient pour l'heure inconnues.Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (sud), avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015.(©AFP / 12 mai 2018 20h33)