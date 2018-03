Un homme se tue avec une arme à feu devant la Maison Blanche (Secret Service)

Washington - Un homme s'est tué avec une arme à feu samedi matin devant la Maison Blanche, a indiqué le Secret Service, agence chargée de la protection du président Donald Trump, qui ne se trouvait pas dans le bâtiment quand les coups de feu ont éclaté.Le président américain a en effet passé le début du week-end dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et devait être de retour à la Maison Blanche samedi soir."Nous sommes au courant de l'incident" et "le président a été averti", a déclaré un porte-parole de la présidence, Hogan Gidley."A approximativement 11H46 (16H46 GMT) un homme blanc s'est infligé une blessure à la tête par arme à feu le long de la barrière nord de la Maison Blanche", a précisé dans un communiqué le Secret Service, ajoutant que l'homme "est décédé".L'homme a sorti une arme dissimulée sous ses vêtements et a "tiré plusieurs coups mais aucun ne visait apparemment la Maison Blanche", selon le Secret Service.L'incident n'a pas fait d'autre victime, a-t-on ajouté de même source, alors qu'une centaine de touristes se trouvaient aux abords de la Maison Blanche, une zone habituellement très fréquentée.Le quartier a été bouclé par un impressionnant dispositif de sécurité et une voiture, garée quelques rues plus loin, a été fouillée par la police, selon un journaliste de l'AFP.Une enquête a été ouverte par la police de Washington. Le tireur a été identifié mais son nom n'a pas été communiqué.Les incidents autour de la Maison Blanche ne sont pas rares. Le 23 février, une automobiliste avait été arrêtée après avoir percuté avec son véhicule une barrière de sécurité près de la présidence. La voiture n'avait pas réussi à progresser au-delà de ces barrières.(©AFP / 03 mars 2018 21h12)