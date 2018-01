Un juge bloque l'abrogation par Trump d'un programme en faveur de jeunes sans papiers

San Francisco - Un juge américain a bloqué mardi l'abrogation par le président Donald Trump d'un programme qui permet à des jeunes entrés illégalement aux Etats-Unis alors qu'ils étaient enfants de travailler et d'étudier légalement.Le juge William Alsup de San Francisco (Californie) a ordonné à l'administration Trump de continuer à appliquer ce programme appelé DACA sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis.Le juge a estimé que l'opinion du ministère de la Justice, selon lequel le programme DACA, adopté pendant le mandat du président démocrate Barack Obama, était illégal, reposait sur "une base juridique défectueuse".M. Trump a déclaré en septembre qu'il abrogeait le programme DACA mais qu'il retardait de six mois, jusqu'en mars, l'application de cette décision afin que le Congrès trouve entretemps une solution pour cette population.Pendant le mandat de Barack Obama, ces jeunes immigrés étaient protégés du risque d'expulsion hors des Etats-Unis. Le programme a permis à 690.000 jeunes immigrés en situation illégale de travailler et d'étudier légalement aux Etats-Unis.Mardi, M. Trump a dirigé à la Maison Blanche une réunion avec des parlementaires républicains et démocrates pour travailler à un compromis sur la situation des "Dreamers".Le président républicain a aussi déclaré qu'il était ouvert à une réforme plus vaste de la législation sur l'immigration, qui concernerait plusieurs millions d'autres immigrés vivant dans la clandestinité, à condition que les démocrates acceptent un renforcement de la sécurité aux frontières, y compris la construction controversée d'un mur à la frontière avec le Mexique.(©AFP / 10 janvier 2018 05h45)