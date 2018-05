Un ministre américain critique la protection des données en Europe

FACEBOOK

Washington - Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a fustigé mercredi, dans une tribune de presse, le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) qui, selon lui, pourrait perturber la coopération entre les entreprises.M. Ross a affirmé que les responsables américains sont "profondément inquiets" face à cette nouvelle règlementation mise en place le 25 mai."Nous ne comprenons pas complètement ce qu'il faut faire pour s'y plier. Cela va perturber la coopération transatlantique sur la régulation financière, la recherche médicale, la coordination de services d'urgence et le commerce", a écrit M. Ross dans une tribune dans le Financial Times.Selon lui, le coût de la nouvelle règlementation pourrait être significatif au point de "menacer le bien-être public des deux côtés de l'Atlantique"."Se plier à la RGPD va représenter un coût significatif particulièrement pour les petites et moyennes entreprises et pour les consommateurs qui utilisent beaucoup les services numériques et qui pourraient en perdre l'accès ou le choix du fait de cette régulation", a ajouté le ministre de Donald Trump."Les groupes pharmaceutiques pourraient ne pas être en mesure de soumettre aux autorités américaines des données médicales issues d'essais internationaux incluant des patients européens", a-t-il poursuivi ajoutant que "l'approbation de remèdes pouvant sauver des vies pourrait en être retardée".M. Ross a aussi affirmé que La Poste américaine a prévenu que les nouvelles règles pourraient empêcher les services postaux européens de fournir les données nécessaires au traitement du courrier.Il a enfin averti que les autorités policières pourraient être "empêchées de déterminer qui est derrière certains sites internet propageant des informations terroristes (...) et volant des adresses IP".Le "Règlement général sur la protection des données" prévoit des droits renforcés pour les internautes et des sanctions inédites en cas d'abus, dans un contexte marqué par le scandale planétaire qui a impliqué le réseau social américain Facebook dirigé par Mark Zuckerberg.rl/vmt/lo/nas(©AFP / 30 mai 2018 16h24)