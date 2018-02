Un ministre d'Oman sur l'esplanade des Mosquées, rare visite d'un responsable arabe

Jérusalem - Le ministre omanais en charge des Affaires étrangères, Youssef ben Alaoui, s'est rendu jeudi sur l'esplanade des Mosquées, une rare visite de la part d'un responsable arabe au troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est annexée par Israël.Oman et Israël n'ont pas de relations diplomatiques. Une telle visite réclame normalement une coordination préalable avec les autorités israéliennes qui contrôlent tous les accès de Jérusalem-Est et de l'esplanade des Mosquées.M. Ben Alaoui, qui dirige de facto la diplomatie omanaise depuis de nombreuses années, est arrivé à Jérusalem de Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien contigu à Jérusalem et également occupé par Israël, où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas.Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale du futur Etat auquel ils aspirent.Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexée. Il proclame tout Jérusalem sa capitale "indivisible".Pour des raisons historiques et diplomatiques, la Jordanie reste la gardienne de l'esplanade des Mosquées, également révérée par les juifs sous le nom de Mont du temple.(©AFP / 15 février 2018 15h04)