Un nouveau débat national sur les déchets nucléaires, mais Bure toujours privilégié

Paris - Le gouvernement a annoncé mercredi un nouveau "débat national" sur la gestion des déchets nucléaires pour tenter d'apaiser la controverse sur l'enfouissement profond tout en confirmant la poursuite du projet contesté de Bure.Ce "débat national" se tiendra entre septembre et décembre et inclura la question de l'enfouissement des déchets les plus radioactifs et à vie longue, tel que le prévoit le projet Cigeo engagé à Bure, a indiqué le secrétaire d'Etat à la Transition écologique Sébastien Lecornu.Ces discussions à grande échelle ne seront pas les premières, après notamment la tenue du débat public de 2013-2014 sur la création du site de Bure.Mais "les très +pour+ comme les très +contre+ s'accordent sur le manque de concertation sur le projet. Tous m'ont redemandé un débat. Et je me dis qu'il faut le refaire", a souligné M. Lecornu devant la presse."A projet hors norme, il est normal que la concertation soit hors norme", a-t-il ajouté. "Certes il y a des lois (prises en faveur de Cigeo, en 2006 notamment, ndlr). Sauf qu'après, il y a de nouvelles générations, de nouveaux questionnements".Est aussi prévue "d'ici l'été" la mise en place d'un centre de ressources en ligne ouvert au public et d'une "instance de dialogue" d'experts.Le gouvernement fait face à un flot de critiques des associations environnementales et anti-nucléaire depuis l'évacuation par 500 gendarmes, le 22 février à l'aube, du site de Cigeo, occupé depuis 2016 par une quinzaine de personnes. Le week-end dernier, des manifestations, interdites par la préfecture, ont été émaillées d'affrontements avec les forces de l'ordre.Pour Yannick Rousselet, de Greenpeace, le débat promis mercredi est déjà "prévu par la loi": "la loi sur la transparence de sécurité nucléaire prévoit que le plan de gestion des déchets radioactifs soit mis à la consultation publique lors de sa révision tous les trois ans"."Pour qu'il se passe dans des conditions sereines, il va falloir en premier que le gouvernement fasse un geste et retire les forces de l'ordre", a-t-il ajouté.De son côté Sébastien Lecornu s'est de nouveau félicité mercredi du "retour de l'Etat de droit" sur place.Le secrétaire d'Etat a réuni pendant plus de deux heures un "comité de haut niveau" rassemblant élus locaux, parlementaires, gestionnaires de déchets et Andra, l'agence portant le projet Cigeo.Car concertation ne signifie pas suspension de ce projet, qui reste l'option privilégiée, a-t-il insisté."La question n'est pas +est-on pour ou contre Bure+, mais comment on doit gérer les déchets à vie longue", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas trouvé d'autre solution, le projet de Bure est la moins mauvaise solution, dixit le ministre d'Etat (Nicolas Hulot), la solution la plus raisonnable dixit le rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire" (ASN), selon M. Lecornu.Le comité réuni mercredi à Paris et visant à mettre en place un "projet de territoire" pour les deux départements concernés (Meuse et Haute-Marne), se réunira de nouveau en septembre. Fiscalité spécifique à Cigeo, aménagements d'infrastructures routières et ferroviaires figurent parmi les chantiers.Le site de Bure, choisi en 1998, accueille un laboratoire d'études souterrain. La demande d'autorisation formelle de création du centre de stockage doit être déposée en 2019, avant le début des travaux en 2022, le démarrage d'une phase pilote en 2025 et l'arrivée des premiers déchets radioactifs à horizon 2030/35.En janvier, l'ASN a jugé le projet bien avancé mais aussi émis des réserves concernant certains déchets inflammables, demandant à l'Andra de revoir sa copie sous peine de ne pas autoriser l'enfouissement.(©AFP / 07 mars 2018 20h08)