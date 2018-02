Un pétrolier disparaît dans le Golfe de Guinée avec 16 marins indiens

New Delhi - Un pétrolier avec un équipage indien de 22 membres est porté disparu dans le Golfe de Guinée, où les actes de piraterie sont relativement fréquents, ont annoncé dimanche les autorités indiennes.Le MT Marine Express, un vaisseau battant pavillon panaméen, transportait 13.500 tonnes de pétrole et mouillait à Cotonou, au Bénin, avant de disparaître jeudi."Notre mission à Abuja est en contact avec les autorités béninoises et nigeriannes en vue d'obtenir leur aide pour localiser le bateau", a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.La compagnie maritime hongkongaise Anglo-Eastern affrètant le pétrolier a déclaré que le dernier contact avec l'équipage remontait à jeudi."Les autorités ont été alertées et réagissent. Notre priorité première est la sécurité de l'équipage, dont les familles ont été contactées", a-t-elle dit sur Twitter.Selon les médias locaux, c'est le deuxième bateau à disparaître dans cette région au cours du mois passé.En janvier, le MT Barret avait été porté disparu. Les membres de l'équipage à majorité indien avait été relâchés six jours plus tard après le versement d'une rançon, selon le Hindustan Times.D'après le Bureau maritime international (BMI), 180 actes de piraterie en mer ont été recensés l'an passé, le plus bas niveau depuis 1995.Mais le Golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique, est resté en 2017 un point chaud de la piraterie maritime. Sur 16 incidents où des bateaux ont essuyé des coups de feu à travers le monde, sept ont été recensés dans ce golfe, selon le BMI.(©AFP / 04 février 2018 10h13)