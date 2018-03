Un pont tout neuf s'effondre à Miami, au moins 6 morts

Au moins six personnes sont mortes dans l'effondrement d'un pont piétonnier flambant neuf sur une autoroute à Miami, a annoncé vendredi la police de cette mégapole américaine.Dix personnes ont été hospitalisées, a précisé à la presse le porte-parole de la police de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta. L'opération se concentre désormais sur la recherche de corps, alors que "le pont dans son intégralité" risque de s'effondrer.L'ouvrage de 950 tonnes, posé samedi et qui n'était pas encore ouvert au public,devait ouvrir en 2019 pour relier l'université internationale de Floride (FIU) aux bâtiments où logent les étudiants dans la petite ville adjacente de Sweetwater, de l'autre côté de l'autoroute.Huit voitures au moins, selon les pompiers, ont été prises au piège lors de son effondrement jeudi sur une autoroute urbaine à six voies. Des images diffusées sur CNN montrent le tablier du pont s'écrasant brutalement tout d'un coup.Le sénateur de Floride Bill Nelson avait laissé entendre sur la chaîne Fox News avoir été informé d'un bilan "allant de six à 10 morts", sans préciser ses sources.Les secouristes ont travaillé toute la nuit. Une énorme grue était sur place pour déblayer les décombres et une centaine de pompiers, dont des brigades canines, avaient été déployées, selon les autorités.Le pont était suspendu à des câbles qui étaient en train d'être resserrés lorsqu'il s'est effondré, a écrit sur Twitter le sénateur de Floride Marco Rubio."C'était comme si une bombe venait d'exploser", a raconté à l'AFP l'un des premiers policiers arrivés sur les lieux, Juan Carlos Llera. Ce détective de Sweetwater s'est précipité vers le pont après avoir entendu le bruit de l'accident pour commencer à porter secours à des blessés, dont trois employés du chantier."Il y avait beaucoup de civils qui tentaient d'aider", a-t-il témoigné, précisant: "ce sont eux qui sont arrivés en premier".Le président américain Donald Trump a salué sur Twitter le travail des sauveteurs: "de nombreux courageux secouristes se sont précipités pour sauver des vies. Merci pour votre courage"."Les voitures ont été totalement écrasées", a déclaré sur CNN Isabella Carrasco, arrivée sur place juste après l'effondrement.Deux entreprises, MCM Construction et FIGG Bridge Design, avaient travaillé ensemble à la construction du pont."Nous coopérerons totalement avec les autorités pour comprendre ce qu'il s'est passé, et pourquoi. En 40 ans d'histoire, rien de tel n'est jamais arrivé", a déclaré FIGG Bridge dans un communiqué transmis à l'AFP.L’université, qui s'est dite "choquée" dans un communiqué, avait tweeté samedi une vidéo du pont couvert en train d'être installé d'une seule pièce, sous les vivats."Ce pont piéton, unique en son genre, glisse en place", avait-elle écrit. Ses images, soutenues par une tonitruante musique hollywoodienne, montrent un dispositif de manutention, aussi large que l'autoroute, mettant en place l'important ouvrage d'art préfabriqué, posé sur des vérins hydrauliques.Son président, Mark B. Rosenberg, était également cité: "FIU veut construire des ponts et assurer la sécurité de ses étudiants. Ce projet permet de réaliser notre mission".Selon le journal local Miami Herald qui lui avait consacré un article le week-end dernier, l'ouvrage pesait 950 tonnes et devait être fini en 2019. Le maire de Sweetwater l'a qualifié de "modèle d'urbanisme du 21e siècle".L'université avait communiqué sur son site internet autour de ce projet à 9,3 millions de dollars. Les images d'illustration qu'elle avait publiées dépeignent un pont de près de 100 mètres ultramoderne, où sont notamment installés des bancs, des climatiseurs et des pistes cyclables.Le département des Transports américain avait accordé une subvention de plus de 11 millions de dollars pour sa construction.En raison des vacances de printemps, les étudiants n'ont pas cours cette semaine.Cet accident rappelle l'effondrement d'un pont autoroutier au-dessus du fleuve Mississippi qui avait fait 13 morts à Minneapolis, dans l’État du Minnesota, en 2007.Des dizaines de véhicules coincés dans un embouteillage avaient alors été précipités dans le fleuve, 20 mètres plus bas.(©AFP / 16 mars 2018 12h05)