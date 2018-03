Un procès opposant Oracle et Google relancé

ORACLE

GOOGLE

San Francisco - La justice américaine a relancé mardi le procès qui oppose le géant internet américain Google au spécialiste des logiciels Oracle dans une affaire de droits d'auteurs liés au code de programmation Java et qui met en jeu des milliards de dollars.Une cour d'appel a donné raison à Oracle mardi, estimant que le code en question est protégé par le droit d'auteur et renvoyant l'affaire devant le tribunal, qui devra décider si Google doit verser des dédommagements au groupe spécialisé dans les logiciels professionnels et, si oui, combien.Cette décision vient rebattre les cartes puisqu'il y a deux ans, la justice avait débouté Oracle, en jugeant que Google n'avait pas utilisé le code Java de façon indue pour son système d'exploitation mobile Android.Oracle, propriétaire de Java depuis qu'il en a racheté le concepteur Sun Microsystems en 2010, avait porté plainte il y a plusieurs années contre Google, estimant que le géant internet devrait lui payer une licence d'utilisation. Il réclamait plus de 9 milliards de dollars de dédommagements.Selon Google en revanche, Sun Microsystems, du temps où il était indépendant, avait déclaré que Java serait en code ouvert et permis à tous les développeurs de l'utiliser.Vu les sommes en jeu et les conséquences possibles en terme de propriété intellectuelle, le dossier est très observé dans tout le secteur technologique.gc-jc/jld/pb(©AFP / 27 mars 2018 19h22)