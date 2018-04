Un professeur et membre du Hamas assassiné à Kuala Lumpur (mouvement)

Gaza (Territoires palestiniens) - Un professeur palestinien et membre du Hamas a été assassiné samedi à Kuala Lumpur en Malaisie, a annoncé le mouvement islamiste à Gaza, la famille de la victime accusant le Mossad israélien.Fadi el-Batch, un chercheur dans le domaine de l'énergie, "a été assassiné dans la rue alors qu'il se rendait à une mosquée pour la prière de l'aube" dans la capitale malaisienne, a indiqué sans autre précision le Hamas dans un communiqué à Gaza.Le mouvement palestinien, qui contrôle la bande de Gaza, n'a pas pointé du doigt des responsables, alors qu'il accuse souvent immédiatement Israël, son ennemi juré, de tels assassinats.Mais la famille El-Batch, dans la bande de Gaza a, elle, aussitôt accusé le Mossad, le service de renseignement israélien, dans un communiqué."Le Mossad est derrière l'assassinat de Fadi el-Batch, 35 ans", a-t-elle indiqué en appelant les autorités malaisiennes "à trouver les suspects avant qu'ils ne prennent la fuite" et à faciliter le transfert de sa dépouille à Jabaliya, dans la bande de Gaza, afin qu'il y soit inhumé.Interrogé par l'AFP, un responsable gouvernemental israélien, qui a requis l'anonymat, n'a souhaité faire aucun commentaire.A Kuala Lumpur, l'agence de presse malaisienne, citant la police, a annoncé la mort tôt le matin d'un Palestinien présenté comme un professeur d'université, tué par deux hommes armés circulant à moto."L'un des deux suspects a tiré 10 balles, dont quatre ont atteint la tête et le corps du professeur qui est mort sur le coup", a précisé le chef de la police de Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, cité par l'agence.Le professeur était également un imam à la mosquée près de son lieu de résidence et était marié et père de trois enfants, a-t-il ajouté.Selon des images enregistrées par des caméras de vidéo-surveillance, les deux assaillants ont attendu pendant vingt minutes avant qu'il ne sorte de chez lui."Il était la cible", a indiqué le chef de la police malaisienne en soulignant que la police allait s'employer à identifier les suspects.Le représentant de l'Autorité palestinienne à Kuala Lumpur, Anwar al-Agha, a déclaré à l'AFP que Fadi al-Batch était un professeur en ingénierie électrique qui vivait en Malaisie depuis 10 ans.M. Agha a confirmé qu'il était membre du Hamas.A la question de savoir si le Mossad pouvait être tenu pour responsable de ce meurtre, il a répondu: "Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Nous devons attendre les résultats de l'enquête officielle".Dans le passé, Israël, qui considère le Hamas comme un mouvement "terroriste", a été accusé d'avoir tué à l'étranger des membres de cette organisation.Le Hamas avait notamment accusé des espions israéliens d'avoir utilisé des passeports bosniaques pour entrer en 2016 en Tunisie et y assassiner l'un de ses experts en drones Mohamed Zaouari.(©AFP / 21 avril 2018 12h39)