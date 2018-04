Un professeur et membre du Hamas assassiné à Kuala Lumpur

Un professeur palestinien et membre du Hamas a été assassiné samedi à Kuala Lumpur en Malaisie, a annoncé le mouvement islamiste à Gaza, la famille de la victime accusant le Mossad israélien.Fadi el-Batch, 35 ans, a été tué par balles par deux suspects probablement liés à des services de renseignement étrangers en se rendant à une mosquée pour la prière de l'aube, selon les autorités malaisiennes.M. Batch était "un ingénieur électrique et un expert dans la fabrication de roquettes", a affirmé le ministre malaisien de l'Intérieur Ahmad Zahid Hamidi, cité par l'agence de presse officielle Bernama."Il était probablement devenu un élément gênant pour un pays hostile à la Palestine", a-t-il ajouté, précisant que le professeur devait se rendre samedi en Turquie pour participer à une conférence internationale.Selon le ministre, la police malaisienne fera appel à Interpol pour retrouver les suspects, probablement de nationalités européennes.Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a affirmé que le chercheur dans le domaine de l'énergie faisait partie de ses membres. Il n'a pas pointé du doigt des responsables, alors qu'il accuse souvent immédiatement Israël, son ennemi juré, de tels assassinats.Mais la famille el-Batch, a elle aussitôt accusé le Mossad, le service de renseignement israélien, dans un communiqué. Elle a appelé les autorités malaisiennes "à retrouver les suspects avant qu'ils ne prennent la fuite" et à faciliter le transfert de sa dépouille à Jabaliya, dans la bande de Gaza, afin qu'il y soit inhumé.Interrogé par l'AFP, un responsable gouvernemental israélien, qui a requis l'anonymat, n'a souhaité faire aucun commentaire.A Kuala Lumpur, la police avait annoncé tôt le matin la mort du Palestinien, tué par deux hommes armés circulant à moto."L'un des deux suspects a tiré 10 balles, dont quatre ont atteint la tête et le corps du professeur qui est mort sur le coup", a précisé le chef de la police, Datuk Seri Mazlan Lazim, cité par l'agence Bernama.Le professeur était également un imam à la mosquée près de son lieu de résidence et était marié et père de trois enfants, a-t-il ajouté.Selon des images enregistrées par des caméras de vidéo-surveillance, les deux assaillants ont attendu pendant vingt minutes avant qu'il ne sorte de chez lui."Il était la cible", a indiqué le chef de la police malaisienne en soulignant que la police allait s'employer à identifier les suspects.Le représentant de l'Autorité palestinienne à Kuala Lumpur, Anwar al-Agha, a déclaré à l'AFP que Fadi al-Batch vivait en Malaisie depuis 10 ans, et confirmé qu'il était membre du Hamas.A la question de savoir si le Mossad pouvait être tenu pour responsable de ce meurtre, il a répondu: "Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Nous devons attendre les résultats de l'enquête officielle".(©AFP / 21 avril 2018 18h30)