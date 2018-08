Un réfugié kurde iranien lauréat de la médaille Fields

Rio de Janeiro - Le Kurde iranien Caucher Birkar, réfugié au Royaume-Uni, est un des quatre lauréats de la médaille Fields, considérée comme le prix Nobel des mathématiques, décernée mercredi à Rio de Janeiro.L'Allemand Peter Scholze, âgé de 30 ans seulement, a également été récompensé, ainsi que l'Italien Alessio Figalli et l'Indo-australien Akshay Venkatesh.Né à Marivan, province kurde à la frontière avec l'Iran, Caucher Birkar, 40 ans, a fait ses études à Téhéran avant de partir pour le Royaume-Uni, où il a obtenu l'asile politique.Professeur à l'Université de Cambridge, il a été récompensé pour sa contribution aux études géométriques sur le plan de Fano."J'espère que cette nouvelle va faire sourire 40 millions de personnes", a réagi sur Twitter le mathématicien, en référence au peuple kurde. Avec tous les conflits qui font rage dans la région, "le Kurdistan n'était pas un endroit où on pourrait imaginer qu'un enfant puisse s'intéresser aux mathématiques", a-t-il ajouté.Peter Scholze, professeur de l'Université de Bonn, a remporté la médaille Fields grâce à ses travaux sur l'arithmétique et la géométrie algébrique. "Il y a un nombre infini de problèmes. Quand on parvient à en résoudre un, dix de plus font leur apparition", a affirmé le jeune Allemand sur Twitter.Alessio Figalli (bien Figalli), un Italien 34 ans, a pour sa part été récompensé pour ses contributions à la théorie du transport optimal. Chargé de recherches au CNRS (Centre national de la Recherche scientifique en France) depuis 2007, il est actuellement détaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Suisse). Boursier du Conseil européen de la recherche (ERC), il a notamment eu comme mentor le Français Cédric Villani, médaillé Fields en 2010.Le quatrième lauréat, Akshay Venkatesh, 36 ans, est né à New Delhi et a grandi en Australie. Il a été récompensé pour ses travaux sur la théorie analytique des nombres.La médaille Fields est attribuée depuis 1936 à au maximum quatre mathématiciens de moins de 40 ans.Ce prix a été proposé en 1923 par le mathématicien canadien John Charles Fields, décédé en 1932. Il a légué ses biens à la science pour financer cette récompense, souvent qualifiée de "prix Nobel" de mathématiques.Sur les 55 lauréats au total, on compte notamment 13 Américains et 12 Français, les deux nationalités ayant reçu le plus souvent cette récompense.Les médailles ont été remises lors du Congrès international des mathématiques, qui a lieu tous les quatre ans depuis la fin du XIXe siècle et était organisé pour la première fois dans l'hémisphère sud.Lors de la cérémonie d'ouverture, marquée par des présentations culturelles d'Indiens d'Amazonie et de danseurs originaires des favelas de Rio, les organisateurs ont annoncé que la prochaine édition aurait lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2022.(©AFP / 01 août 2018 15h30)