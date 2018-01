Un responsable du Hamas blessé dans l'explosion d'une voiture piégée au Liban

Un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas a été grièvement blessé aux jambes dimanche dans l'explosion d'une voiture piégée à Saïda, dans le sud du Liban, a-t-on appris de sources militaire et médicale."Mohammed Hamdane, un responsable du mouvement Hamas, a été blessé dans l'explosion d'une bombe placée sous une voiture de marque BMW dans la ville de Saïda", a indiqué à l'AFP la source militaire. Il a été grièvement blessé aux jambes et hospitalisé, a affirmé la source médicale.L'explosion s'est produite alors qu'il ouvrait la porte du véhicule, a ajouté la même source, sans autre détail.Un correspondant de l'AFP s'est rendu sur place et a pu voir la voiture calcinée, dans le parking de l'immeuble où réside le responsable du Hamas.La BMW sous laquelle le dispositif explosif avait été installé appartient bien à ce membre du mouvement palestinien, a de son côté rapporté l'agence nationale libanaise ANI. Mohammed Hamdane est connu également sous le nom de "Abou Hamza".Le Hamas n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.Des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens vivent au Liban, pour la plupart dans un des 12 camps du pays.(©AFP / 14 janvier 2018 12h57)