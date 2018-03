Un rond-point dédié au bitcoin en Slovénie

Un rond-point dédié au bitcoin a été inauguré en Slovénie où le logo de la célèbre cryptomonnaie, sculpté dans le métal, décore le centre-ville de Kranj qui se veut, à l'image du pays, à la pointe de cette nouvelle technologie, a-t-on appris mercredi auprès de la mairie."Nous envoyons un message au monde pour souligner notre ouverture à la numérisation, notre sensibilité à l'utilisation des nouvelles technologies et à la pensée progressiste", a indiqué dans un communiqué la municipalité de Kranj, situé à 30 kilomètres au nord de la capitale Ljubljana.Le monument - placé à un carrefour de la ville - a été financé par deux entreprises locales de technologie blockchain, dont Bitstamp, une société créée par deux jeunes Slovènes et basée au Luxembourg.Lors de la cérémonie d'inauguration mardi, le maire de Kranj, Bostjan Trilar, a souligné que la ville de quelque 37.000 habitants "est étroitement liée au secteur des nouvelles technologies et compte plusieurs entreprises à succès utilisant la technologie blockchain".Le monument se compose d'un anneau en acier de sept mètres de diamètre dans lequel est inscrite une sculpture en forme de "B" traversé d'une barre verticale, logo du bitcoin.La Slovénie, petit Etat alpin d'Europe centrale et membre de l'UE, affiche l'ambition de devenir un pôle européen des cryptomonnaies et de la blockchain (technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle). Elle compte déjà plusieurs plusieurs sociétés de ce secteur.L'une d'elles, la plateforme d'échange de monnaies virtuelles NiceHash, s'est distinguée en étant victime d'un "casse" au plus fort de l'envolée du cours du bitcoin en décembre: des hackers lui avaient dérobé 4.700 bitcoins, soit un peu plus de 60 millions d'euros au cours du moment.(©AFP / 14 mars 2018 15h49)