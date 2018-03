Un salon parallèle des sous-traitants aura lieu à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - Certains sous-traitants déçus de Baselworld ont décidé d'organiser une contre-manifestation à La Chaux-de-Fonds durant le salon rhénan. Les huit entreprises participantes n'ont finalement pas loué un espace, mais décidé d'ouvrir leurs portes aux professionnels de l'horlogerie de passage en Suisse.Baptisée "Technical watchmaker show", cette nouvelle manifestation se veut "le relais du savoir-faire horloger sur le plan mondial", avec un accent "clairement mis sur le service technique". Elle se tiendra du 21 au 27 mars. Des démonstrations de savoir-faire, des structures pour accueillir les visiteurs et des navettes sont prévues.Le projet a notamment été lancé par l'entreprise locloise Bergeon, après l'échec de négociations avec Baselworld. Mécontents, les sous-traitants horlogers reprochaient à la grand-messe rhénane la hausse excessive des prix, la baisse de la fréquentation et une visibilité réduite pour le domaine d'activité.Interrogé par Arcinfo, le directeur de la société Horotec, Eric Zuccati, explique que Baselworld ne souhaite apparemment plus de sous-traitants. "Cela n'a jamais été formalisé clairement, mais nous savons que des acteurs de la sous-traitance se sont vu refuser d'exposer".(AWP / 18.03.2018 10h01)