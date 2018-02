Un séisme de magnitude 6,1 au large des côtes de l'est de l'Indonésie

Jakarta - Un séisme de magnitude 6,1 a touché l'est de l'Indonésie lundi soir mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS.L'épicentre du tremblement de terre se situe dans la mer de Seram, à 194 kilomètres au nord-ouest d'Ambon, capitale de la province de Maluku, et à 11,9 kilomètres de profondeur, selon l'USGS."Le séisme n'a pas le potentiel pour provoquer un tsunami. Je suis toujours en train de collecter des informations sur des dégâts et victimes", a affirmé à l'AFP Mochammad Riyadi, de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique indonésienne (BKMG)."Il n'y a pas de dégâts chez nous et je ne pense pas qu'il y en ait à cause du séisme", a confié Hentithu, un résident de Namlea, petite ville sur l'île de Buru, la terre la plus proche à une cinquantaine de kilomètres au sud de l'épicentre.Des habitants d'Ambon, ville de 330.000 habitants, ont eux aussi affirmé à l'AFP n'avoir été que peu touchés par les secousses.Plus tôt lundi, un séisme de 7,5 avait frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée.L'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont toutes deux situées sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques, source d'une fréquente activité sismique et volcanique.ks-bbs/mra/sg(©AFP / 26 février 2018 15h24)