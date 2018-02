Un séisme de magnitude 7,5 frappe la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Un séisme de magnitude 7,5 a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la nuit de dimanche à lundi, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, a annoncé l'institut américain de géophysique, l'USGS.L'épicentre est situé à 90 km au sud de Porgera, dans la province d'Enga, et à 35 km de profondeur.Selon l'USGS, la région touchée abrite "un mélange de constructions à la fois vulnérables et résistantes aux tremblements de terre".Les séismes sont fréquents en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques, source d'une fréquente activité sismique et volcanique.(©AFP / 25 février 2018 19h55)