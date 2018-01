Un soldat turc tué dans l'opération en Syrie (armée)

Ankara - Un soldat turc a été tué lundi en Syrie, première victime turque au troisième jour de l'offensive d'Ankara contre les combattants kurdes dans le nord de la Syrie, a annoncé l'armée."Un de nos héroïques soldats est tombé en martyr durant des affrontements" contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), considérée par Ankara comme "terroriste", au sud-est de la ville frontalière turque de Gulbaba, a annoncé l'armée turque dans un communiqué.Baptisée "Rameau d'olivier", l'offensive lancée samedi par l'armée turque et menée avec des rebelles syriens pro-Ankara, vise à déloger les YPG de la région d'Afrine, frontalière de la Turquie. C'est la seconde intervention turque en Syrie depuis le début de la guerre en 2011.Quelque 72 militaires turques avaient été tués lors de la précédente opération, nommée "Bouclier de l'Euphrate" entre août 2016 et mars 2017.Outre le soldat turc, au moins 54 combattants, dont 26 miliciens kurdes et 19 rebelles syriens pro-Ankara, ont été tués depuis le début de l'offensive samedi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).Selon cette ONG, 22 civils ont été tués durant la même période. Ankara réfute toutefois avoir tué des civils, dénonçant une "propagande" des YPG.(©AFP / 22 janvier 2018 20h43)