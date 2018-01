Un spécialiste de l'informatique va prendre la tête du CNRS

Paris - Le président Emmanuel Macron a nommé Antoine Petit, un agrégé de mathématiques spécialiste de l'informatique, à la présidence du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), a annoncé mercredi l'Elysée.Antoine Petit, né en 1960, est le PDG d'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) depuis septembre 2014."Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer Antoine Petit en qualité de président du Centre national de la recherche scientifique", indique le communiqué de la Présidence de la République."Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce (...)", ajoute le texte.Depuis la fin octobre, la biologiste et généticienne Anne Peyroche occupe les fonctions de présidente du CNRS par intérim, en remplacement d'Alain Fuchs, qui a pris la tête de l'université Paris Sciences et Lettres (PSL).Chimiste, Alain Fuchs présidait le CNRS depuis 2010.L'Inria, qui vient de fêter ses 50 ans, s'est montré actif ces derniers mois dans les réflexions sur la structuration d'une filière française de l'intelligence artificielle.Le gouvernement compte arrêter à la fin du premier trimestre sa stratégie en matière d'intelligence artificielle. Il a demandé pour cela au mathématicien et député Cédric Villani de lui rendre un rapport d'ici fin janvier-début février.(©AFP / 03 janvier 2018 15h30)