Un train pour désengorger la route de l'aéroport de Jakarta

Jakarta a inauguré mardi la première liaison ferroviaire entre son centre ville et son aéroport international, ce qui doit permettre de remédier partiellement aux problèmes monstres de circulation dans la capitale indonésienne.Le nouveau train reliera le centre à l'aéroport Soekarno-Hatta en 55 minutes, alors qu'il faut souvent plus du double de temps en voiture pour effectuer le trajet de 38 km.Les autorités espèrent que cette nouvelle offre convaincra les voyageurs d'opter pour le transport public.La capitale construit actuellement son premier métro ainsi qu'un système de métro léger, attendus en 2019."Après trois ans de durs travaux pour achever ce train vers l'aéroport Soekarno-Hatta, nous pouvons l'inaugurer ce matin et nous savons que ce train est un moyen de réduire les embouteillages à Jakarta", a déclaré le président indonésien Joko Widodo lors de l'inauguration.Environ 11.000 passagers sont attendus chaque jour sur les 42 voyages quotidiens du nouveau train, dont le chantier a coûté 3,6 milliards de roupies (221 millions d'euros).Cette inauguration intervient huit mois avant l'ouverture des Jeux d'Asie dans la capitale indonésienne qui, faute de transports en commun fiables, est une des villes les plus embouteillée au monde.(©AFP / 02 janvier 2018 08h26)