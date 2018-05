Un traumatisme crânien à l'origine de la mort de l'enfant de 9 ans dans le nord de la France

Laon - Un traumatisme crânien est à l'origine de la mort de l'enfant de 9 ans dont le corps a été retrouvé lundi soir dans une maison abandonnée d'un village de l'Aisne, un département français limitrophe de la Belgique, a annoncé mercredi le procureur de Laon."L'autopsie pratiquée mardi a révélé que la mort" du petit Tom "est due à un traumatisme crânien" et "des traces de viol ont été mises en évidence", a déclaré Baptiste Porcher lors d'une conférence de presse, précisant que la garde à vue du suspect de 27 ans interpellé mardi était prolongée jusqu'à jeudi 04H00 GMT."Le gardé à vue est, en l'état de nos investigations, la dernière personne à avoir vu la victime en vie", a ajouté le magistrat. "A ce stade, il conteste son implication".Cet homme, habitant de ce village rural d'environ 230 habitants, avait été interpellé à son domicile mardi matin.Son casier judiciaire est vierge. L'enquête, ouverte du chef de meurtre, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime a été confiée à la section de recherches d'Amiens."Il ressort que le mineur, en compagnie d'un camarade de 11 ans, et d'un majeur, sont parties cueillir des cerises" dans le jardin de la maison abandonnée où le corps a été découvert, a relaté M. Porcher. "Le camarade mineur est retourné chez lui et la victime lui a dit qu'elle arrivait".L'enfant a été découvert lundi dans un endroit difficile d'accès, dissimulé sous des orties, quasi nu, porteur seulement de chaussettes et d'un T-shirt relevées au niveau de son cou. Le corps était recouvert d'une substance brûlante, "pouvant être de l'hydrocarbure", a détaillé le magistrat."Des traces de commencements de combustion ont été relevées sur certains végétaux à proximité du corps", a-t-il encore précisé, expliquant que l'orage qui s'abattait alors sur le petit village du Hérie-la-Viéville (230 habitants) avait été de "nature à éteindre un début d'allumage."Dans ce petite village de la campagne de l'Aisne, les riverains étaient peu bavards mercredi.Une aide à domicile, vivant dans le village, qui venait déposer des commissions dans une maison voisine de celle où a été découvert le corps, a décrit à l'AFP le suspect comme étant un homme "réservé", les larmes aux yeux.Selon la mère du gardé à vue, rencontrée par l'AFP près de son domicile, son fils a connu des troubles de schizophrénie. Souffrant d'asthme, il a été scolarisé pendant longtemps à Font-Romeu dans les Pyrénées (sud)."C'est un gamin qui n'a jamais eu de chance. Il travaille pas mais rend services aux gens. De temps en temps, il les (les enfants) gardait", a-t-elle assuré.Le domicile du jeune homme, une petite maison défraîchie aux volets abîmés, avec un coeur rouge dessiné sur l'un des murs et dont il manquait des tuiles sur le toit, se trouve à moins de cent mètres de la bâtisse abandonnée où a été retrouvé le corps.L'association d'aide aux victimes a été saisie et une cellule psychologique a été mise en place dans l'école où était scolarisé l'enfant.Les parents de l'enfant sont en état de "choc", selon leur avocat. "Ils ne trouvent, à ce stade pas encore de mots, (ils sont) en état de sidération face à l'horreur du crime", a déclaré Me Paul-Henri Delarue, sans plus de précision sur les faits.(©AFP / 30 mai 2018 17h55)