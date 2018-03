Un véhicule autonome d'Uber impliqué dans un accident mortel

San Francisco - Uber a indiqué lundi qu'un de ses véhicules autonomes avait été impliqué lundi dans un accident mortel avec une piétonne à Tempe (Arizona), dans le sud-est des Etats-Unis.Selon Uber, "le véhicule était en mode autonome lors de la collision, avec un opérateur derrière le volant", lorsqu'il a heurté "une femme qui traversait en dehors des clous". Celle-ci a été transportée à l'hôpital où elle est décédée, a précisé Uber dans un communiqué.Uber a indiqué que la famille n'avait pas encore été prévenue et que son identité ne pouvait être en conséquence révélée.Le service de location avec chauffeur n'a pas donné davantage de détails sur l'accident.Selon des médias américains, Uber aurait pris la décision de retirer après cet incident ses véhicules autonomes en circulation dans les villes de Tempe, Phoenix, Pittsburgh, San Francisco et Toronto (Canada).Uber et d'autres constructeurs et opérateurs automobiles américains testent actuellement des véhicules sans conducteur dans plusieurs villes américaines.(©AFP / 19 mars 2018 17h50)