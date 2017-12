Une Mercedes d'Adolf Hitler vendue aux enchères aux Etats-Unis

Une Mercedes de luxe utilisée par Adolf Hitler pour ses déplacements en Allemagne sera mise aux enchères le 17 janvier dans l'Arizona, aux Etats-Unis, a annoncé la maison de ventes Worldwide Auctioneers.Le bolide capable d'atteindre 160 km/h, une Mercedes-Benz 770K Grosser plus connue sous le surnom de "Super Mercedes", était un puissant instrument de propagande du Troisième Reich. Il a notamment été utilisé par Hitler pour une parade triomphale à Berlin après la capitulation de la France en 1940, et pour une visite du dictateur italien Benito Mussolini. Il s'agit d'un des quatre seuls modèles de ce type jamais construits, en 1939.Alors que les forces alliées progressaient en Europe à la fin du conflit, la voiture avait été saisie en France par les forces américaines qui, ignorant sa provenance, l'avaient affectée au parc automobile de la police militaire.Après la guerre, la Mercedes avait été brièvement rachetée par un particulier en Belgique, puis s'était retrouvée aux mains d'une association d'anciens combattants en Virginie, avant de retourner en Europe à partir de 2002.La maison Worldwide Auctionneers n'a pas précisé l'identité du propriétaire actuel du véhicule. La Mercedes sera mise aux enchères le 17 janvier à Scottsdale, dans l'Arizona, et 10% du produit de la vente sera consacré à des campagnes d'éducation sur le nazisme et l'Holocauste.(©AFP / 27 décembre 2017 12h38)