Une ballerine vedette russe privée de visa américain

Une ballerine vedette du théâtre russe du Bolchoï s'est vu refuser l'octroi d'un visa américain, la privant d'un gala auquel elle devait participer à New York, ont rapporté jeudi les agences russes, sur fond de réduction drastique du personnel diplomatique.Olga Smirnova, ainsi qu'un autre danseur du Bolchoï, Jacopo Tissi, devaient se produire lundi au centre Lincoln de New York mais se sont vu refuser leur visa de travail par le Département américain de l'immigration, a indiqué une organisatrice du gala à l'agence publique russe Ria Novosti."Nous sommes très déçus par cette décision. Il s'agissait du même type de visa que nous demandons et recevons à chaque fois pour nos artistes", a déclaré cette organisatrice, Eve Hodgkinson.Le théâtre du Bolchoï a pour sa part indiqué que ce refus pouvait être dû à un "problème technique" et que le visa n'avait probablement pas pu être délivré à temps.Olga Smirnova est une étoile montante du Bolchoï, très respectée en Russie pour avoir notamment joué le rôle principal dans Le lac des cygnes et la princesse Béla dans "Un héros de notre temps".L'ambassade américaine aux Etats-Unis a dû drastiquement réduire ses effectifs après une série d'expulsions de diplomates de part et d'autre suite aux accusation d'ingérence russe dans l'élection américaine et à l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre.Le consul américain en Russie, Lawrence Toby, a ainsi expliqué jeudi dans les colonnes du journal Nezavissimaïa Gazeta que la délivrance en urgence de visas aux sportifs et aux pilotes russes ne pouvait plus être assurée faute de personnel.Le délai moyen d'émission d'un visa américain à Moscou est actuellement de 250 jours et il est impossible de s'inscrire pour un nouveau rendez-vous avant la fin de l'année, rapporte le journal.Le ministère russe des Affaires étrangères s'est pour sa part dit dans un communiqué "perplexe" devant les explications du consul américain, accusant Washington d'avoir "fabriqué délibérément" la pénurie de visas comme un "levier supplémentaire" pour faire pression sur Moscou.Le ministère a également insisté sur "la nécessité de délivrer des visas aux pilotes d'Aeroflot", la principale compagnie aérienne russe, qui pourrait selon lui "être contrainte d'arrêter ses vols" à destination des Etats-Unis.Plusieurs responsables russes avaient déjà dénoncé fin mars le refus de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou d'accorder un visa aux membres de la sélection russe de lutte libre, une semaine avant le début de la Coupe du monde à Iowa City.En septembre 2017, la diplomatie américaine en Russie a dû réduire son personnel à l'ambassade et dans ses consulats de 755 à 455 personnes, en représailles à la confiscation de deux propriétés diplomatiques russes aux Etats-Unis et à de nouvelles sanctions américaines.Soixante autres diplomates avaient été expulsés fin mars et le consulat américain à Saint-Pétersbourg fermé en représailles à des mesures similaires décidées à Washington.(©AFP / 19 avril 2018 20h01)