Une centaine de "gilets jaunes" manifestent à Bruxelles

Bruxelles - Une centaine de "gilets jaunes" manifestaient vendredi matin à Bruxelles, le premier rassemblement convié dans la capitale belge dans le cadre de ce mouvement, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police de la capitale belge.Cette porte-parole, Ilse Van De Keere, a précisé qu'une trentaine de personnes avaient déjà été interpellées, notamment pour "port d'arme prohibée" en convergeant vers le principal point de rassemblement.Peu après 11H00 locales (19H00 GMT) au carrefour Arts-Loi, non loin des institutions européennes et des bureaux du Premier ministre, la police avait déjà recensé "une petite centaine" de manifestants, selon elle.Ce carrefour est un lieu fréquent de manifestations à Bruxelles en raison de sa visibilité. Il s'agit d'un point névralgique du trafic automobile. La police a d'ailleurs annoncé la fermeture de plusieurs tunnels routiers du centre.Lancé il y a deux semaines en France pour protester contre la hausse de la fiscalité sur les carburants, le mouvement des "gilets jaunes" avait essaimé en Wallonie mais pas encore en Flandre, ni dans la capitale. Il s'agit de la première manifestation conviée à Bruxelles, via les réseaux sociaux, sans meneur revendiqué.Lundi, un YouTubeur belge, Gary Ducran, avait décidé d'annuler un rassemblement à Bruxelles autorisé par la ville auquel il avait appelé pour ce vendredi via Facebook. Il avait invoqué "un cahier des charges trop important" imposé par la police, et un service d'ordre selon lui impossible à constituer comme demandé.En Wallonie, les "gilets jaunes" ont plusieurs fois été débordés par des casseurs la semaine dernière et la police a procédé à des arrestations par dizaines.mad/zap/lch(©AFP / 30 novembre 2018 10h53)