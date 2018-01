Une citation de Trump sur Kim Jong-Un était erronée, affirme la Maison Blanche

Une citation du président américain Donald Trump parlant de sa bonne relation avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, dans une interview au Wall Street Journal, était erronée, a affirmé la Maison Blanche samedi soir.La phrase citée par le Wall Street Journal ("Jai probablement une bonne relation avec Kim Jong-Un", qui pouvait laisser croire que les deux dirigeants étaient en contact) était en fait au conditionnel, selon la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders."Le président a dit +J'aurais probablement une bonne relation avec Kim Jong Un. J'aurais - j'aurais - j'aurais. Pas j'ai+", a déclaré celle-ci sur Twitter, dans un message où les trois "j'aurais" ("I'D") étaient en majuscules et en rouge, tout comme son titre clamant "Fake news" (fausses nouvelles).La Maison Blanche et le journal ont chacun publié sur Twitter l'enregistrement audio de la phrase pendant l'interview et il semblerait qu'effectivement la Maison Blanche ait raison, même si la phrase n'est pas clairement audible (en anglais, la différence est mince, entre "I have" et "I'd have")."Le Wall Street Journal - encore des fake news - citation erronée du président", poursuivait Mme Sanders dans son tweet.Washington et Pyongyang s'affrontent verbalement depuis des mois autour du programme nucléaire de Pyongyang et M. Trump a, à de nombreuses reprises, insulté le dirigeant nord-coréen, le traitant notamment de fou.Dans l'interview au Journal, il a refusé de dire s'il avait déjà parlé avec M. Kim. "Je ne dis pas que je l'ai fait ou que je ne l'ai pas fait. Je ne souhaite simplement pas m'exprimer", avait-il déclaré.Mais si le président américain s'est engagé depuis son arrivée au pouvoir dans une virulente joute verbale avec le leader nord-coréen qui a multiplié les essais nucléaires, il a changé sensiblement de ton au cours des dernières semaines.Il y a quelques jours, il s'est félicité des discussions entre le Nord et le Sud. A l'issue de ces dernières, les deux pays ont convenu que Pyongyang allait envoyer une délégation aux JO d'hiver qui se tiennent à Pyeongchang du 9 au 25 février.(©AFP / 14 janvier 2018 09h33)