Une conférence humanitaire sur le Yémen organisée à Paris d'ici à l'été (Macron)

Paris - Une conférence humanitaire sur le Yémen, où la guerre a fait près de 10.000 morts depuis 2015, se tiendra à Paris d'ici à l'été, a annoncé mardi le président français Emmanuel Macron après un entretien avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane."Nous allons organiser d'ici à l'été une conférence humanitaire sur le Yémen à Paris pour faire la clarté sur ce qui est fait et qui permettra de prendre de nouvelles initiatives humanitaires sur le Yémen", a déclaré M. Macron.L'ONU qualifie la guerre, qui y a fait essentiellement des victimes civiles, de "pire crise humanitaire du monde"."Nous sommes attachés au respect du droit international humanitaire. Nous continuons à être très vigilants sur ce point" et "nous souhaitons que toute la clarté soit faite sur les inquiétudes qui viennent des ONG", a expliqué le président français.Le conflit au Yémen oppose depuis plus de trois ans des forces progouvernementales, appuyées par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et qui contrôlent la capitale Sanaa.Plusieurs ONG ont interpellé le président Macron pour lui demander de ne plus vendre d'armes françaises à l'Arabie Saoudite qui pourraient être utilisées au Yémen."Ryad est à la tête d'une coalition qui a tué et blessé des milliers de civils" et "nombre de ces attaques seraient des crimes de guerre", a dénoncé Bénédicte Jeannerod, directrice France de Human Rights Watch (HRW).(©AFP / 10 avril 2018 18h23)