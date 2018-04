Une conférence humanitaire sur le Yémen organisée à Paris d'ici à l'été (Macron)

Paris - Une conférence humanitaire sur le Yémen, où la guerre a fait près de 10.000 morts depuis 2015, se tiendra à Paris d'ici l'été, a annoncé mardi le président français Emmanuel Macron après un entretien avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane."Nous allons organiser d'ici à l'été une conférence humanitaire sur le Yémen à Paris pour faire la clarté sur ce qui est fait et qui permettra de prendre de nouvelles initiatives humanitaires sur le Yémen", a déclaré M. Macron.L'ONU qualifie la guerre, qui y a fait essentiellement des victimes civiles, de "pire crise humanitaire du monde"."Nous sommes attachés au respect du droit international humanitaire. Nous continuons à être très vigilants sur ce point" et "nous souhaitons que toute la clarté soit faite sur les inquiétudes qui viennent des ONG", a expliqué le président français.Le conflit au Yémen oppose depuis plus de trois ans des forces progouvernementales, appuyées par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et qui contrôlent la capitale Sanaa.Plusieurs ONG ont interpellé le président Macron pour lui demander de ne plus vendre d'armes françaises à l'Arabie Saoudite qui pourraient être utilisées au Yémen."Ces armements dont on a beaucoup parlé ces derniers jours ont été fournis par la France plutôt dans la période de la guerre du Golfe et résolument avant le conflit au Yemen", a répondu Emmanuel Macron."Depuis le déclenchement du conflit au Yémen, la France a adopté un processus de conclusion d'armements très spécifique, avec une commission qui (..) a renforcé ses règles d'attribution", a-t-il poursuivi."Concrètement toute vente de matériel militaire est soumise à une analyse au cas par cas et sur la base de critères renforcés qui tiennent compte du respect du droit international humanitaire et des risques de dommages sur les populations civiles", a estimé le président français.Selon Bénédicte Jeannerod, directrice France de Human Rights Watch (HRW), Ryad est à la tête d'une coalition qui a tué et blessé des milliers de civils" et "nombre de ces attaques seraient des crimes de guerre"."Dans toute opérations militaire (...) les erreurs sont inévitables", a pour sa part relevé le prince héritier. Mais "nous travaillons avec nos partenaires et alliés français, britannique, américains, pour développer et moderniser (nos) règles d'engagement, la planification militaire et pour éviter autant que possible les victimes civiles", a-t-il assuré."Les forces de la coalition sont à 20 kilomètres de la capitale Sanaa. On peut occuper la capitale demain mais nous savons que si nous le faisions cela ferait beaucoup de victimes civiles. Nous ne voulons pas cela, nous tenons à protéger la vie des civils innocents, a-t-il ajouté.(©AFP / 10 avril 2018 20h03)