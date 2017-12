Une frégate britannique pour surveiller un bâtiment russe en mer du Nord

Une frégate de la Marine britannique a "escorté" un navire de guerre russe qui s'approchait des eaux territoriales britanniques le jour de Noël, a annoncé mardi le ministère de la Défense, nouveau symptôme des relations tendues entre Londres et Moscou.L'HMS St Albans a été envoyé samedi près de la frégate russe Amiral Gorchkov en mer du Nord, pour "surveiller son activité dans des zones d'intérêt national", et doit regagner mardi Portsmouth, son port d'attache, a indique le ministère britannique dans un communiqué."Je n'hésiterai pas à défendre nos eaux (territoriales) ni ne tolèrerai une forme quelconque d'agression", a déclaré par la suite le ministre de la Défense britannique, Gavin Williamson."La Grande-Bretagne ne se laissera jamais intimider dès lors qu'il s'agit de protéger notre pays, notre peuple et nos intérêts nationaux", a-t-il ajouté.Son ministère a relevé une "intensification" de l'activité de bâtiments russes "transitant dans les eaux britanniques".Un patrouilleur, l'HMS Tyne, a été envoyé ainsi dimanche escorter "un bâtiment russe de renseignement" en mer du Nord et dans la Manche, selon le ministère, et un porte-hélicoptères pour surveiller deux autres navires russes.En janvier dernier, l'HMS St Albans avait été envoyé pour escorter un porte-avions et un croiseur lance-missiles russes.Lors d'un face à face tendu, les chefs de la diplomatie britannique Boris Johnson et russe Sergueï Lavrov se sont rencontrés vendredi à Moscou --une première depuis cinq ans à leur niveau-- pour tenter d'"aller de l'avant" malgré les multiples sujets de discorde persistant après des années de relations très dégradées entre les deux pays.(©AFP / 26 décembre 2017 07h50)