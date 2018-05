Une infirmière allemande kidnappée en Somalie par des hommes armés

Mogadiscio - Une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été enlevée mercredi soir par des hommes en armes dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, a annoncé jeudi l'institution humanitaire."Nous sommes profondément inquiets pour la sécurité de notre collègue", a déclaré Daniel O'Malley, directeur adjoint du CICR pour la Somalie."C'est une infirmière qui travaille tous les jours pour sauver des vies et soigner les gens les plus vulnérables en Somalie", a-t-il ajouté.Selon la Croix-Rouge, l'attaque a eu lieu vers 20H00 locales (17H00 GMT) lorsque des inconnus armés ont pénétré dans ses locaux à Mogadiscio.Le CICR a indiqué être "en contact avec les autorités pour essayer d'obtenir sa libération".La Somalie --qui a sombré dans la guerre civile en 1991 et a été le théâtre d'une insurrection liée à Al-Qaïda depuis 1995--, est l'un des pays les plus dangereux pour les humanitaires, mais les enlèvements restent relativement rares.(©AFP / 03 mai 2018 00h17)