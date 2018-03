Une mission pour évaluer l'impact de l'arrêt des usines à charbon

Paris - Le gouvernement a lancé une mission afin d'évaluer l'impact socio-économique de l'arrêt des usines à charbon et proposer des contrats de transition écologique aux territoires concernés, selon un courrier consulté par l'AFP jeudi."L'objet de cette mission est d'évaluer l'impact socio-économique de l'arrêt de la production d'électricité à partir de charbon d'ici 2022", décrit la lettre signée par le secrétaire d'Etat à la Transition écologique Sébastien Lecornu.Il reste quatre centrales à charbon en activité en France, situées à Cordemais (Loire-Atlantique), Le Havre (Seine-Maritime), Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle).Cette mission interministérielle doit également permettre de "proposer des actions d'accompagnement tant économiques que sociales, qui trouveront leur concrétisation au travers de contrats de transition écologique sur les territoires concernés", ajoute M. Lecornu.Les conclusions de la mission seront transmises au gouvernement en avril.Les contrats de transition écologique sont censés accompagner des territoires qui ont connu des difficultés industrielles, qui nécessitent un accompagnement social de la transition énergétique, mais aussi des territoires "vertueux" en avance sur la transition.L'État doit leur fournir un soutien politique, technique, financier avec des crédits provenant notamment du grand plan d'investissement du gouvernement.Les contrats seront noués au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes ou d'agglomération, métropoles) avec la possibilité pour les régions ou départements de s'y joindre. Il est prévu que les entreprises soient associées à la démarche.Le dispositif "qui concernera progressivement une vingtaine de territoires en 2018, partira des projets concrets portés par les acteurs locaux, publics et privés, dans une logique nouvelle d'adaptation et +sur mesure+", détaille la lettre.Au mois de janvier, le gouvernement avait lancé des négociations à Arras (Pas-de-Calais) et dans le département de la Corrèze pour les premiers contrats de transition écologique, qui devraient être signés au cours du deuxième trimestre.(©AFP / 15 mars 2018 17h19)