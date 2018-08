Une panne paralyse plusieurs heures la ligne 1 du métro parisien

Une panne a paralysé pendant plusieurs heures la ligne 1 du métro parisien mardi soir et contraint à l'évacuation plusieurs centaines de passagers, dont cinq ont dû être pris en charge pour un malaise, a-t-on appris de sources concordantes.L'incident a débuté mardi à 20H10 sur cette ligne entièrement automatisée qui traverse Paris d'est en ouest et dessert de nombreux sites touristiques de la capitale (musée du Louvre, Jardins des Tuileries, Avenue des Champs-Elysées...).Le trafic a repris normalement mercredi à partir de La Défense à 05H21 et de Château de Vincennes à 05H30.La panne est due à un problème technique qui a affecté un train entre les stations Saint-Paul et Bastille et a totalement paralysé le trafic sur cette ligne.La RATP avait annoncé dans un tweet après minuit que l'incident nécessitait encore des vérifications.Au total, l'avarie a contraint à l'arrêt huit trains de la ligne 1, dont les passagers ont dû être évacués en descendant sur les voies, dans des conditions parfois chaotiques dénoncées avec force par de nombreux internautes sur Twitter.Cinq passagers ont par ailleurs dû être pris en charge par les pompiers pour des malaises liés à la chaleur, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, assurant qu'une quarantaine de pompiers avaient au total été mobilisés pour faciliter l'évacuation.Cet incident rarissime sur le métro parisien intervient au moment où la situation revenait lentement à la normale à la gare Montparnasse, totalement paralysée vendredi par une panne géante qui a désorganisé le trafic ferroviaire en plein chassé-croisé estival.(©AFP / 01 août 2018 08h09)