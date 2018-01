Une policière tombe de cheval, le pape descend de sa papamobile

Le pape a arrêté jeudi le convoi qui le transportait à travers la ville d'Iquique, au nord du Chili, pour se porter au secours d'une policière qui venait de chuter de son cheval au passage de la papamobile.Sur les images officielles, on voit le cheval, visiblement surpris par les vivats de la foule au passage du Saint Père, se cabrer et désarçonner sa cavalière.François, qui a assisté à la scène, fait alors signe à son entourage de s'arrêter et descend de la papamobile, tandis qu'une foule de policiers et garde du corps se ruent vers le lieu de l'incident, entourant le souverain pontife et la femme restée au sol.Le pape repart quelques minutes après, une ambulance ayant pris en charge la cavalière."Le cheval a pris peur à cause des cris de la foule et (la policière) a chuté. Le pape a vu cela et a demandé à s'arrêter", a expliqué le service de communication de la police chilienne.Le pape François boucle jeudi une visite au Chili avant de s'envoler vers le Pérou.(©AFP / 18 janvier 2018 19h06)